Swiss Press Award: Diese Personen sind nominiert

Publiziert am 10.04.2026

Die Fondation Reinhardt von Graffenried hat die vollständige Liste der Nominierten für den Swiss Press Award 2026 veröffentlicht. Medienschaffende und Teams aus allen Sprachregionen der Schweiz wurden in den fünf Hauptkategorien Text, Audio, Video, Local und Science ausgewählt.

Die Swiss-Press-Photo-Gewinnerinnen und -Gewinner stehen bereits fest: Laurent Gilliéron (Kategorie Aktualität), Sabine Hess (Alltag), Odile Meylan (Schweizer Geschichten), Joël Hunn (Porträt), Gabriel Monnet (Sport) und Mario Heller (Ausland) wurden mit dem 1. Preis in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Die Preisverleihung findet am 24. April in der Universität Bern statt. In den fünf Kategorien erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner des ersten Preises jeweils 15'000 Franken, der zweite Preis ist mit 3000 Franken und der dritte mit 1000 Franken dotiert. Zusätzlich werden der «Swiss Press Journalist of the Year» und der «Swiss Press Photographer of the Year» gekürt, die jeweils mit 25'000 Franken ausgezeichnet werden.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und wird live auf swisspressaward.ch übertragen. Höhepunkte werden die Ansprache von Aussenminister Ignazio Cassis sowie die Uraufführung des Swiss Press Songs 2026 «Ich gib dir mis wort» von Pasquale Aleardi und den «Phonauten» sein. (pd/cbe)

Hier finden Sie Details zu allen Nominierten.