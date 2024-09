SRF: «DOK» und «Einstein» spannen zusammen

Erstmals verschmelzen die beiden SRF-Formate «DOK» und «Einstein» zu einem gemeinsamen Projekt, das die gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Aspekte des Klimawandels und der damit verbundenen Bergstürze aufzeigt, schreibt SRF in einer Mitteilung. Mona Vetsch («DOK») und Tobias Müller («Einstein») begeben sich auf gemeinsame Reportage nach Kandersteg im Berner Oberland sowie ins bündnerische Bondo.

Der Spitze Stein thront hoch über Kandersteg BE und droht ins Tal zu donnern. Durch einen Bergsturz ausgelöste Murgänge könnten Teile Kanderstegs unter sich begraben. Deshalb darf im Dorfkern nicht mehr gebaut werden. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind enorm. Im Dorf fürchtet man den Stillstand.

Nicht nur Dörfer sind direkt von Veränderungen betroffen. Auch Bergsteigerinnen und Wanderer müssen sich anpassen. Alte Wege bleiben gesperrt, neue Routen verlangen andere Anforderungen. Hütten werden geschlossen oder versetzt.

In Bondo GR herrscht heute Aufbruchstimmung: Knapp sieben Jahre nach dem Bergsturz soll ein neuer Weg durch das Val Bondasca in die SAC-Hütte «Sciora» führen. Doch das Unglück, bei dem acht Menschen starben, hat noch immer juristische Folgen. Wie gehen die Verantwortlichen heute damit um? Und was können Kandersteg und die Schweiz von Bondo lernen? Die Sendung «Bröckelnde Berge – Wie Kandersteg BE der Gefahr trotzt» wird am Donnerstag, 26. September 2024 um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/wid)