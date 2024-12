Publiziert am 17.12.2024

Der Film begleitet eine Klasse der «JouSchu» von der Aufnahmeprüfung bis zur Diplomfeier und zeigt den Unterrichtsalltag in der Villa Römerhalde in Zofingen, schreibt Ringier in einer Medienmitteilung.

Produziert haben den Film vier Journalistenschülerinnen und -schüler unter der Leitung von Peter Hossli. Unterstützt hat sie dabei Magdalena Kauz, eine ehemaligen Journalistenschulen-Schülerin, die heute als Filmemacherin arbeitet. Kauz hatte auch die Idee zu diesem Film.

Neben aktuellen Schülern kommen auch ehemalige Absolventen zu Wort, die heute in der Medienbranche etabliert sind. Darunter befinden sich Silvia Binggeli, Chefredaktorin der Schweizer Illustrierten, Marc Walder, CEO von Ringier, und Verleger Michael Ringier. Sie berichten von ihren Erfahrungen an der Schule und deren Einfluss auf ihre Karrieren.

Ein Fokus des Films liegt auf den drei bisherigen Schulleitern: Fridolin Luchsinger, Hannes Britschgi und Peter Hossli. Sie reflektieren über die Entwicklung der journalistischen Ausbildung und den Wandel der beruflichen Anforderungen.

Frank A. Meyer, Präsident des Stiftungsrates der Hans Ringier Stiftung, erläutert die Werte und Visionen der Ausbildungsstätte. Auch Samuel Beljean, der Gärtner der Villa, trägt mit seinen Schilderungen zur Darstellung der Schulgeschichte bei. (pd/nil)