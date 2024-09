Liechtensteinischer Rundfunk: Doris Quaderer übernimmt

Publiziert am 20.09.2024

Doris Quaderer aus Schaan übernimmt am 1. Januar 2025 die publizistische Leitung und Geschäftsführung des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF). Sie folgt mit einem erweiterten Aufgabengebiet auf Christian Marold, der Radio Liechtenstein Mitte Oktober verlassen wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Verwaltungsrat des Liechtensteinischen Rundfunks (LRF) habe Quaderer einstimmig zur publizistischen Leiterin und Geschäftsführerin des LRF berufen.

«Radio Liechtenstein liegt mir sehr am Herzen. Ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass der LRF nicht nur weiterbesteht, sondern auch an Qualität und liechtensteinischen Inhalten gewinnt», so Doris Quaderer. Das Team sei sehr motiviert und engagiert und der Landtagsentscheid bringe finanzielle Stabilität. «Wenn sich das Stimmvolk am 27. Oktober gegen die Initiative und damit für Radio Liechtenstein ausspricht, dann müssen wir liefern – und das werden wir auch. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen.»

Doris Quaderer begann ihre journalistische Laufbahn bei Radio Liechtenstein, wo sie mit Unterbrüchen als Redaktorin und stellvertretende Chefredaktorin beschäftigt war. Zudem arbeitete sie mehrere Jahre als Redaktorin für das Liechtensteiner Volksblatt, drei Jahre davon als Chefredaktorin. Anschliessend wechselte sie als Fachspezialistin Kommunikation zur Liechtensteinischen Landesbank. Derzeit ist sie als Projektleiterin bei der Stiftung Zukunft.li tätig, einem in Ruggell ansässigen Think-Tank, der sich mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen zu Liechtenstein auseinandersetzt. Doris Quaderer verfügt über einen MAS-Abschluss in Business Communications.

Mit der Wahl von Doris Quaderer löst der Verwaltungsrat laut Mitteilung «ein weiteres Versprechen» ein: Er setzt eine anerkannte und journalistisch erfahrene liechtensteinische Persönlichkeit an die Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders. Damit werde die journalistische Arbeit des Radios gestärkt und ein wesentlicher Beitrag zur Medienvielfalt in Liechtenstein geleistet.

«Ich bin sehr glücklich über die Berufung von Doris Quaderer», wird Verwaltungsratspräsident Jürg Bachmann in der Mitteilung zitiert. «Sie erfüllt alle Anforderungen, die der Verwaltungsrat an die Radioleitung stellt. Besonders froh bin ich darüber, dass wir mit Doris Quaderer eine ausgewiesene liechtensteinische Journalistin gewinnen konnten, die zusammen mit dem Team sicherstellen wird, dass Radio Liechtenstein wieder ein anerkanntes publizistisches Medium wird. Ich bin überzeugt, dass sie das abgegebene Versprechen, mehr liechtensteinische Stimmen und Themen im Radio zu bringen, ideal erfüllen wird.»

Doris Quaderer folgt auf Christian Marold, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird. Bis zum Antritt von Quaderer wird das Radioteam direkt dem Verwaltungsrat rapportieren. Als Ansprechperson delegiert der Verwaltungsrat den Präsidenten. (pd/cbe)