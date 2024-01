Todesfall: Ehemaliger Radiodirektor Andreas Blum gestorben

Seinen Tod meldete Radio SRF am Montag. Der in Zug aufgewachsene und in Zürich zum Schauspieler ausgebildete Blum studierte in Bern Geschichte und Philosophie. Er arbeitete zunächst als Radiojournalist und Schauspieler. Dabei wurde er unter anderem durch die Mitwirkung in der Fernsehserie «Salto Mortale» bekannt. Von 1979 bis 1999 war Blum Direktor von Schweizer Radio DRS. Während seiner 20-jährigen Amtszeit wurde 1983 das Jungendradio DRS 3 (heute SRF 3) gegründet.

Spitzensportler und Politiker

Zudem war Blum jahrelang Spitzensportler. In den 1960er und 1970er Jahren gehörte er im Modernen Fünfkampf zur Schweizer Spitze. Weiter machte er auch in der Politik Karriere. Für die SP sass er ab 1974 im bernischen Kantonsparlament, von wo aus er ein Jahr später in den Nationalrat wechselte.

Im Beruf setzte sich Blum während seiner ganzen Karriere für den Qualitätsjournalismus ein. Unter anderem war er auch im Aktionskomitee von Brot für Brüder, bei Amnesty International, Exit oder bei der Glückskette engagiert. Andreas Blum hinterlässt eine Frau und drei Kinder. (sda/nil)