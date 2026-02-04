Publiziert am 04.02.2026

Die traditionsreiche US-Zeitung hat am Mittwoch ein Drittel ihrer Mitarbeitenden entlassen. Die Kürzungen betreffen sämtliche Abteilungen, darunter die Sportredaktion, mehrere Auslandbüros sowie die Literatur- und Buchberichterstattung.

Chefredaktor Matt Murray bezeichnete den Schritt in einer Videokonferenz mit den Mitarbeitenden als schmerzhaft, aber notwendig. Die Zeitung müsse reformiert werden und stamme «aus einer anderen Epoche». Ziel sei es, eine Zeitung zu schaffen, die wieder wachsen und erfolgreich sein könne.

Die Sportredaktion wird vollständig aufgelöst, wie verschiedene Quellen berichten. Sämtliche Korrespondentinnen und Korrespondenten im Nahen Osten verloren ihre Stellen. Auch die Literatur-Abteilung wird geschlossen, ebenso der Podcast «Post Reports».

Die Mitarbeitenden erfuhren per E-Mail, ob ihre Stelle gestrichen wird oder nicht. Die genaue Zahl der Entlassungen wurde nicht kommuniziert. Die Zeitung gibt weder ihre aktuelle Mitarbeitenzahl noch die Zahl ihrer Abonnenten bekannt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind rund 300 von 800 Journalistinnen und Journalisten betroffen. Die Abonnentenzahl wird auf rund zwei Millionen geschätzt.

Die Zeitung befindet sich im Besitz von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der sie 2013 übernommen hatte. Gemäss dem Wall Street Journal verlor die Zeitung 2024 rund 100 Millionen Dollar. Bezos äusserte sich bislang nicht zu den Kürzungen. Im Herbst 2024 hatte er eine Wahlempfehlung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verhindert, was zu einem Abonnentenschwund geführt haben soll.

Der frühere Chefredaktor Martin Baron nannte den Mittwoch «einen der dunkelsten Tage» in der Geschichte der Zeitung. Die Gewerkschaft Post Guild warnte, man könne eine Redaktion nicht ihrer Substanz berauben, ohne Folgen für Glaubwürdigkeit, Einfluss und Zukunft. (cbe)