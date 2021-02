SRF: Erwin Schmid wagt einen Neuanfang

Der Auftritt in der Tagesschau vom Freitagabend, 12. Februar 2021 war sein letzter. Kurz darauf schrieb SRF-Bundeshausredaktor Erwin Schmid auf Twitter: «Das war‘s von mir aus Bern. 20 wunderbare Jahre mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, einem treuen Publikum, vielen prägenden Momenten. Doch jetzt ist Schluss.»

Er sage Dank und freue sich auf das Leben nach SRF. «Es ist Zeit, noch einmal etwas Neues zu wagen.»





Was dieses «etwas Neues» ist, verkündete er in einem zweiten Post: Ab Mitte März werde er sich um das Wohl seiner Gäste in der Pousada Mangueira im brasilianischen Moreré/Boipeda kümmern.





Schmid berichtete seit Januar 2018 für das SRF aus dem Bundeshaus. Er war damals auf Hanspeter Trütsch gefolgt, der nach über 40 Jahren in den Ruhestand ging (persoenlich.com berichtete).

Davor war Schmid als Auslandkorrespondent für SRF in Wien und Barcelona stationiert und berichtete als regelmässiger Sonderkorrespondent aus vielen Krisengebieten. (lom)