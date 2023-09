3+: Fabrizio Behrens ist der neue Bachelor

Über acht Wochen versucht der 33-jährige Fabrizio Behrens mit brasilianischen Wurzeln an den traumhaften Stränden Thailands die Richtige für sich und seine sechsjährige Tochter zu finden.

Tanzen und schiessen

Seine Wurzeln hat der zwölfte Bachelor in der Schweiz und in Brasilien, wo seine Mutter herkommt. Der Zürcher Oberländer liebe es zu tanzen und selbst Musik zu machen, besonders Hip-Hop, Latin und RnB, heisst es in einer Mitteilung des Fernsehsenders 3+. Fabrizio ist zudem aktives Mitglied in einem Schiessverein.

Der neue Bachelor suche eine ehrliche, kinderliebe Frau, die gern unterwegs sei und eine soziale Ader habe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die zwölfte Staffel von «Der Bachelor» läuft ab 16. Oktober 2023, jeweils montags um 20.15 Uhr, auf 3+. (pd/nil)