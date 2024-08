BBC

Fehlbarer Nachrichtensprecher soll Lohn zurückzahlen

Die BBC fordert mehr als 200’000 Pfund (etwa 233’000 Euro) an Gehaltszahlungen vom früheren Nachrichtensprecher Huw Edwards zurück. Das teilte die britische Rundfunkanstalt auf ihrer Webseite mit.

Der ehemalige BBC-Moderator Huw Edwards trifft am 31. Juli vor dem Westminster Magistrates' Court in London ein. (Bild: Keystone/Jonathan Brady/PA via AP)