«Immer leidenschaftlich, nicht selten aufbrausend und laut, aber auch ununterbrochen zu Höchstleistungen antreibend und erfrischend ehrlich, so war er, mein Chef, der Heinz», heisst es in einem Nachruf im Badener Tagblatt. Wie Tele-M1-Chefredaktor Stephan Gassner schreibt, ist sein früherer Chef, TV-Pionier Heinz Lang, am 19. März nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

Lang, ausgebildeter Lehrer, startete seine Karriere im Journalismus als Sportredaktor beim Aargauer Tagblatt. Dann wurde er 1995 zum ersten Chefredaktor von Tele M1 ernannt. Nach einem Abstecher nach Deutschland zu RTL/Pro 7 kam er wieder zu Tele M 1 zurück. Am Ende seiner beruflichen Laufbahn arbeitete er wiederum als Lehrer und schreib gleichzeitig für CH Media die Kolumne «Lang studiert».







Über Langs Charakter heisst es im Nachruf: «Wir haben dein verschmitztes Lachen geliebt, deinen unbändigen Willen bewundert und deine emotionalen Ausbrüche schmunzelnd verdrängt.» (eh)