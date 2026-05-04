Investigativ.ch: Ferrara und Lippert übernehmen Co-Präsidium

Publiziert am 04.05.2026

Pasquale Ferrara ist Co-Redaktionsleiter der Zeitschriften K-Tipp/Saldo und leitet dort das Rechercheteam; zuvor war er fast 25 Jahre bei SRF tätig. Lukas Lippert arbeitet seit 2024 beim Ringier-Magazin Beobachter, frühere Stationen von Lippert waren bei SRF und Tamedia.

Lukas Lippert kommentiert seine Wahl so: «Ich freue mich sehr, mich in diesen spannenden und gleichzeitig herausfordernden Zeiten für den Investigativ-Journalismus in der Schweiz zu engagieren. Ich bin überzeugt, dass dieser nicht nur überleben, sondern noch an Relevanz gewinnen wird.»

Pasquale Ferrara zu seiner neuen Aufgabe: «Gemeinsam mit Lukas und dem engagierten Vorstand von investigativ.ch wollen wir die Ziele des Vereins vorantreiben und nachhaltig sichern – und mit neuen Ideen und Projekten den investigativen Journalismus in der Schweiz stärken.»

Nina Blaser wurde neu in den Vorstand von investigativ.ch gewählt. Sie folgt auf Fiona Endres, Co-Leiterin von SRF Investigativ, die den Vorstand wegen eines Stellenwechsels verlässt: Endres wechselt ab Sommer als SRF-Korrespondentin nach Grossbritannien. Blaser leitet SRF Investigativ seit 2026. Zuvor hatte Blaser das trimediale Recherche-Team des Senders mit aufgebaut.

Weiterhin im achtköpfigen Vorstand vertreten sind Martin Stoll (Öffentlichkeitsgesetz.ch), Sven Altermatt (Blick), Anielle Peterhans (Tamedia), Laura Drompt (Bon à savoir), Doris Kleck (CH Media) und Dominique Botti (24 Heures). Alle Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. (pd/nil)