SRG: Filmemacher muss 30'000 Franken zurückzahlen

Neuer Channel «Influencer Radar» lanciert

In Kooperation mit der Agentur Picstars wird alles präsentiert, was in der Welt der Influencer zu reden gibt.

