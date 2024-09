Publiziert am 03.09.2024

Roger Schawinski, Senderchef und Gründer von Radio 1, zeigt sich gemäss einer Medienmitteilung begeistert über dieses Comeback: «Dass Gaby in diese Schlüsselposition zurückkehrt, ist eine sehr gute Nachricht für Radio 1. Ich freue mich enorm.» Forss war über viele Jahre hinweg eine zentrale Figur in der Unternehmensführung und hatte massgeblichen Anteil an der finanziellen Stabilität und dem Erfolg des Senders.

Gaby Forss selbst sieht ihrer Rückkehr mit Vorfreude entgegen: «Die Dynamik bei Radio 1, die Abwechslung und das Team haben mir gefehlt. Ich freue mich auf meine Rückkehr.» Mit diesen Worten unterstreicht sie die enge Bindung, die sie zu Radio 1 hat, und ihre Motivation, als Finanzchefin erneut Verantwortung zu übernehmen.

In der Geschäftsleitung von Radio 1 wird Forss neben Roger Schawinski, Verkaufsleiter Patrick Kaczynski und Moderations-Chef Marc Jäggi Einsitz nehmen. (pd/nil)