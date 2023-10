Die Foodaktuell AG übernimmt per 1. November von der MedtriX AG die Rechte am Titel Lebensmittel-Technologie, einem etablierten Magazin für die Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie. Das teilten die beiden Verlage am Montag mit. Seit über 55 Jahren informiert die Fachpublikation, bei der Leserschaft LT genannt, Fachleute und Führungskräfte der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Fachleute aus Forschung und Entwicklung.

«Beide Marken werden in einem Heft weitergeführt»

«Die neue Publikation wird Foodaktuell heissen», erklärt Foodaktuell-Verleger Pascal Rub auf Anfrage. Neben den News aus der Lebensmittelbranche, der politischen Einordnung und den Markttrends werde im Heftinneren ein Technologie-Teil geführt, der den Namen des übernommenen Heftes tragen wird. «Beide Marken werden so in einem Heft weitergeführt», so Ruh weiter.

Foodaktuell ist die führende Publikation für die Schweizer Lebensmittelwirtschaft und deckt als einziges Branchenmagazin die französische und die deutsche Schweiz ab. Foodaktuell, hervorgegangen aus Alimenta und dem gleichnamigen Blog von Dr. Guido Böhler, informiert die Branche bereits seit über 20 Jahren. Mit ihrem crossmedialen Angebot bedient Foodaktuell monatlich über 25'000 Website-Besuchende, über 6000 Newsletter-Abonnierende, über 5300 Linkedin-Follower und 3800 Print-Abonnierende.

«Mit Abstand stärkste Publikation»

Mit dem Zusammenschluss entstehe die mit Abstand stärkste Publikation für die Schweizer Lebensmittel- und Getränkebranche, heisst es in einer Medienmitteilung. Die unabhängige, zweisprachige Redaktion wird weiterhin die Markt­trends aufspüren, die Rahmenbedingungen analysieren und über Personalien sowie Firmennews berichten.

Sinkende Werbeeinnahmen und geringe Zahlungsbereitschaft bei Abonnierenden setzen den Fachmedien zu. Die Fusion der beiden Titel ermöglicht es der Foodaktuell AG das Leistungsangebot trotzdem auszubauen. Auf Ende Jahr wird sie mit einem komplett überarbeitenden online Auftritt zusätzlichen Mehrwert schaffen. Die MedTriX AG wird sich derweil stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Kündigungen sind durch den Zusammenschluss nicht vorgesehen. (pd/nil)