Todesfall: Franz Jauch ist verstorben

Franz Jauch ist tot. Gemäss einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend ist der Moderator am Donnerstag nach längerer schwerer Krankheit verstorben. Jauch arbeitete über drei Jahrzehnte bei Radio Sunshine und später bei Radio Central und war eine unverkennbare Stimme der Zentralschweiz. «Mit seiner Neugier, seinem Charme, seinem Humor und seiner stets offenen und freundlichen Art war er uns, seinem Team, wie auch seiner Hörerschaft immer nah und gut gesonnen», lässt sich Roman Spirig, Programmleiter der Neue Medien Zentralschweiz in der Mitteilung zitieren. «Franz hat uns alle mit seiner guten Laune und seiner Radio-Leidenschaft stets in seinen Bann gezogen.»

Nach einer Respekt- und Ruhephase möchte das Radio-Team Jauch in den nächsten Tagen in den Radiostationen Sunshine und Central verabschieden und auf sein bewegtes und sonniges Radio-Leben zurückblicken. (pd/lol)