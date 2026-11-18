Publiziert am 18.11.2026

Der Bund fördert ab 2027 auch die Frühzustellung der Regional- und Lokalpresse. Wie der Bundesrat mitteilt, stehen dafür sieben Jahre lang jährlich 25 Millionen Franken zur Verfügung. Er hat die entsprechende Änderung der Postverordnung am Mittwoch gutgeheissen. Sie tritt am 1. Januar in Kraft. Mit der Förderung will der Bundesrat die Medienvielfalt in der Schweiz stärken.

Anspruchsberechtigt sind abonnierte Tages- und Wochenzeitungen, welche die gesetzlichen Förderkriterien erfüllen. Als Frühzustellung gilt die Zustellung bis 6.30 Uhr. Sie erfolgt durch registrierte Frühzustellorganisationen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gelder den Verlagen zugutekommen.

Die befristete Förderung geht auf einen Entscheid des Parlaments vom 21. März 2025 zurück. Sie ist der zweite Teil der Anpassung der indirekten Presseförderung. Bereits auf den 1. Januar dieses Jahres wurde der jährliche Bundesbeitrag für die Regional- und Lokalpresse in der Tageszustellung der Post von 30 auf 40 Millionen Franken erhöht. Nun wird die indirekte Presseförderung auch auf die Frühzustellung ausgeweitet. Der Bundesrat greift dabei auf das bestehende Modell der indirekten Presseförderung in der Tageszustellung zurück. (pd/spo)