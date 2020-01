Fall russischer Enthüllungsjournalist: Fünf frühere Polizisten festgenommen

SRF

«Meine Arbeit als Projektleiter ist getan»

Urs Leuthard, Newsroom-Projektleiter, wechselt in die Bundeshausredaktion. Gleichzeitig wird er selbstständig.

Urs Leuthard, Projektleiter Newsroom SRF, wechselt im Sommer in die Bundeshausredaktion. Dort wird er ein neues Interviewformat realisieren. Ausserdem wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit. Der 56-Jährige sagt im Interview, was er genau plant.

von Christian Beck