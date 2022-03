CH Media: Gassmann Media kauft News ein

Gassmann Media (Herausgeberin Bieler Tagblatt) sowie CH Media haben sich auf eine Kooperation geeinigt: Das Bieler Tagblatt wird künftig Berichte, Hintergründe und Analysen zu nationalen und internationalen Themen bei der Zentralredaktion von CH Media statt wie bisher bei Keystone-SDA einkaufen. Die Zusammenarbeit umfasst auch den nationalen und internationalen Teil des Onlineportals ajour.ch. Die Zusammenarbeit des Bieler Tagblatts mit Tamedia/Berner Zeitung für «Berner Content» wird fortgeführt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Mit dieser Kooperation gehört das Bieler Tagblatt auch dem Verbund der Schweiz am Wochenende an. Leserinnen und Leser in Biel, im Seeland und im Berner Jura erhalten nach dem Starttermin der operativen Umsetzung jeden Samstag den Mantelteil der Schweiz am Wochenende. Der dritte Bund in ihrer Samstagszeitung wird sich laut Mitteilung «ganz den schönen Dingen des Lebens widmen» – alles rund um die Themen Lifestyle, Reisen, Genuss, Kulinarik, Mode, Leben und Kultur. Mit knapp einer Million Leserinnen und Lesern sei die Schweiz am Wochenende «die mit Abstand grösste Wochenendpublikation der Schweiz».

Gassmann Media und CH Media sind laut Communiqué überzeugt, dass die Leserinnen und Leser des Bieler Tagblatts nebst dem umfassenden Regionalteil künftig auch im In- und Auslandteil mehr relevanten und aktuellen Journalismus in hoher Qualität erhalten werden. Damit werde das Profil des Bieler Tagblatts «als unverzichtbare Informationsquelle für alle Seeländerinnen und Seeländer» weiter geschärft. (pd/cbe)