Tsüri.ch: Geld für Klima-Redaktionsstelle gesucht

Die Klimakrise spitzt sich immer mehr zu. Das ist keine Meinung, sondern basiert auf wissenschaftlichen Fakten. Die Klimakrise ist ein globales Problem. «Wir als Zürcher:innen und wir als Stadtmagazin tsüri.ch müssen unseren Teil zur Lösung beitragen», schreibt Chefredaktor Simon Jacoby in einer Mitteilung vom Montag.

Das Stadtmagazin will deshalb die erste Klima-Redaktionsstelle der Schweiz schaffen. Der Klimajournalist oder die Klimajournalistin orientiere sich bei der Arbeit an den drei Schwerpunkten Klima-Politik, Klima-Projekte/Klima-Menschen und Klima-Service. Um die Stelle vorerst für ein Jahr finanzieren zu können, benötigt das Stadtmagazin 1000 Klima-Member. Auf der Seite klima.tsri.ch können sich Interessierte als Klima-Member registrieren. Eine Mitgliedschaft für ein Jahr kostet mindestens 60 Franken.

Im vergangenen April konnte die Tsüri-Community aus den vier Themen Gender, Klimakrise, Recht auf Stadt und Lokalpolitik ihren Favoriten wählen. Die Klimakrise erhielt am meisten Stimmen. «Wir nehmen den Auftrag unserer Community wahr und setzen alles daran, dass wir diese Stelle schaffen können», so Seraina Manser, Community-Verantwortliche bei tsüri.ch. Bei der Kampagne kann das Stadtmagazin auf die Unterstützung von 60 Botschafterinnen zählen, die mithelfen die Member zu akquirieren.

Das Stadtmagazin feierte am 18. Januar 2021 sein sechsjähriges Bestehen. Es wurde 2015 von einer Gruppe junger Medienschaffender gegründet und wendet sich an die 20- bis 40-Jährigen in der Stadt Zürich. Monatlich erreicht Tsüri.ch 50’000 Unique Clients. (pd/lol)