SRF Investigativ: Genfer Richter ignorieren SRF-Argumente

Keystone-SDA hebt Lohnsumme um 1,5 Prozent an

Gut die Hälfte des Personals soll generell 2 Prozent mehr Lohn erhalten. Die Peko ist nur teilweise zufrieden.

Die Nachrichtenagentur zahlt den Mitarbeitenden ab 2023 teilweise mehr Lohn. Dies hat die Unternehmensleitung am Dienstag entschieden. Gut die Hälfte der Lohnempfänger soll eine Erhöhung von generell 2 Prozent erhalten. Ein «Schritt in die richtige Richtung», so die Peko.

von Michèle Widmer