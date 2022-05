Laif: Genossenschaft für Fotojournalismus gegründet

Mitte April 2022 haben 22 Fotografinnen und Fotografen der Fotoagentur Laif die Laif-Genossenschaft ins Leben gerufen. Dies, um die Agentur wieder in das Eigentum von Fotografinnen und Fotografen zu überführen. Sie war 2015 von den damaligen Laif-Gesellschafterinnen und Gesellschaftern an die DDP Media verkauft worden. Das Projekt und ein entsprechendes Kaufangebot wurde bereits an DDP übermittelt. «Beides wird dort grundsätzlich positiv bewertet», wie es in einer Mitteilung heisst.



Ziel dieser Initiative sei es, die Marke Laif als «Institution zur Wahrung und Förderung eines unabhängigen Fotojournalismus, hochqualitativer Fotografie und der Pressevielfalt zu sichern und zu fördern». Ein weiteres Ziel: Die Fotografinnen und Fotografen sollen die Kontrolle über die Nutzung und Honorierung ihrer Bilder behalten.



Seit über 40 Jahren dokumentieren Laif-Fotografinnen und -Fotografen die Welt gemäss Mitteilung in Bildern: persönlich, empathisch, ungefiltert und unverwechselbar. Zusammen mit dem internationalen Netzwerk der Agentur würden diese so einen «wichtigen journalistischen und fotografischen Beitrag zur Beschreibung der Welt und zur Kommentierung unserer Gegenwart» leisten.



Laif, die Agentur für Photos und Reportagen, und ihr Team bleibt mit dem möglichen Kauf durch die Genossenschaft erhalten, wie es weiter heisst. Die Genossenschaft soll laut eigenen Angaben lediglich als Eigentümerin fungieren. Die durch die Agentur vertretenen Fotografinnen und Fotografen können diese Initiative unterstützen und Mitglied der Genossenschaft werden. «Aber sie müssen dies nicht zwangsläufig – genauso kann jede und jeder, der Mitglied der Genossenschaft wird, nicht automatisch von Laif als Fotoagentur vertreten werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig könnten auch Förderinnen und Förderer, die nicht unmittelbar mit der Agentur verbunden seien, die Initiative der Genossenschaft für einen unabhängigen Fotojournalismus unterstützen, indem sie Mitglieder der Genossenschaft werden. (pd/tim)