Pressefreiheit: Gewerkschaft kritisiert Walliser Behörde

Guido Helbling übernimmt Geschäftsführung

Er tritt seine Stelle am 1. August 2021 an und wird künftig ein 12-köpfiges Team in Winterthur und acht weitere Mitarbeitende in Bülach führen.