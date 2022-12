EBU: Gilles Marchand erneut in Exekutivrat gewählt

Walliser Bote

Nach knapp zwei Jahren als Blattmacher und Mitglied der Chefredaktion beim Walliser Boten kehrt der Journalist zurück an die Falkenstrasse in Zürich. Er habe «nie so gerne Journalismus gemacht wie in dieser Zeit beim Walliser Boten», sagt er.