Energy Schweiz: Giuseppe Audino ist neu im Leitungsteam

Publiziert am 05.02.2026

Giuseppe Audino wird Head of News & Daily Content bei der Energy Schweiz AG, wie die Sendergruppe auf Anfrage bestätigt. «Für mich fühlt sich der Schritt zu Energy wie eine Rückkehr zu meinen Wurzeln an. Audio war immer mein Zuhause – umso mehr freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team Inhalte zu entwickeln, die begeistern und Menschen täglich begleiten», so Audino.

Er erlernte das Radiohandwerk bei Radio 105, bevor er in die Kommunikationsbranche wechselte. Von 2018 bis 2020 war er als Texter für die Energy Schweiz AG tätig. Zuletzt arbeitete er als Konzepter bei der Zürcher Kreativagentur Stuiq. Der ehemalige Moderator verfügt über Erfahrung in Redaktion, Konzept und der Entwicklung von News- und Daily-Formaten sowie Kenntnisse im Audio-Content-Bereich.

Der gebürtige Zürcher verfügt über einen Bachelor in Business Communications. Als Musiker war er mit seinem Projekt Ayo Hope tätig und erstellte schweizerdeutsche Mundart-Covers, darunter eine Version von «Despacito». Diese Version führte zu einem Auftritt mit Energy auf der Bühne des Energy Air im Wankdorf Stadion vor etwa 40'000 Besuchern.

«Mit Giuseppe gewinnen wir einen Teamplayer. Gemeinsam mit unserem Team wird er dafür sorgen, dass unsere Inhalte für das Publikum sowie für unsere Kunden und Partner relevant und attraktiv sind», sagt Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer bei Energy Schweiz, zu persoenlich.com. (pd/cbe)