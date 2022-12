Top-Medien: Gjusi Brändli verstärkt das Team

Die Top-Medien holen den erfahrenen Medienmacher Gjusi Brändli an Bord. Ab März 2023 wird er zusammen mit Stefano Bollmann «Redaktion Unterhaltung» leiten. Er folgt auf Jasmin Barbiero, die Radio Top nach über neun Jahren per Ende Februar verlässt, um eine neue Herausforderung als SRF3-Moderatorin anzunehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gjusi Brändli startete vor über 15 Jahren seine journalistische Karriere als Moderator und Produzent bei den Top-Medien und war danach erst bei der Energy Gruppe Schweiz und dann bei Radio Sunshine ebenfalls als Moderator angestellt. 2012 wurde er zum stellvertretenden Moderationsleiter befördert. Danach wechselte Brändli zum Fernsehen wo er für verschiedene TV-Formate als Redaktor und Produzent tätig war, bevor er einen Abstecher in die Eventbranche als Projektleiter machte.

Nebst seinem neuen Engagement als Co-Fachleiter «Redaktion Unterhaltung» wird Gjusi Brändli auch als Ausbildner und Moderator arbeiten und einen Fokus auf das Musikprogramm und neue Moderationsinhalte von Radio Top setzen. «Mit Gjusi Brändli stösst ein Vollblut-Radiomann zu den Top-Medien. Er wird mit seiner langjährigen Erfahrung im Radio und Fernsehen unsere trimediale Redaktion Unterhaltung optimal ergänzen», sagt Top-Chefredaktorin Karin El Mais laut Mitteilung. (pd/mj).