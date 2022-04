Handelszeitung: Gratis-Abo für Studierende lanciert

Im Rahmen ihres 160-Jahre-Jubiläums lanciert die Handelszeitung das neue Angebot «Handelszeitung Students». Es richtet sich exklusiv an Studentinnen und Studenten und kann nach Abschluss ein Jahr lang kostenfrei genutzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Wirtschaftsnachwuchs an Schweizer Hochschulen profitiere damit von News, Hintergrundberichten und Interviews von Handelszeitung und Bilanz – auch hinter der Paywall und erhält zudem Zugriff auf das ePaper der Handelszeitung.

Ebenfalls Teil des neuen Angebots «Handelszeitung Students» ist gemäss Mitteilung der gleichnamige Newsletter von Redaktorin Tina Fischer, der ab sofort jede Woche aktuelle Wirtschaftsthemen erklärt und diese kompakt einordnet. Als Besonderheit könnten die Studierenden an die Redaktion eigene Fragen schicken, die mit ihrem Know-how unterstützend zur Seite stehe und Antworten von allgemeinem Interesse wiederum im Newsletter zugänglich machte. Damit erhalte der Newsletter einen interaktiven Charakter und soll die Businesswelt für Studierende noch ein Stück zugänglicher machen.

«Die Studentinnen und Studenten von heute sind die Wirtschaftsakteure von morgen», lässt sich Michael Moersch, Leiter Wirtschaftsmedien und Chief Digital Officer von Ringier Axel Springer Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Während der wichtigen Studienjahre wollen wir sie mit der Handelszeitung noch aktiver begleiten. Wir sind gespannt auf ihre Inputs und freuen uns, wenn die Redaktion frische Impulse für ihre Berichterstattung bekommt. Den Studierenden wünsche ich spannende Lektüre – und natürlich ein erfolgreiches Studium.» (pd/tim)