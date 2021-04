Ringier: Group Executive Board erweitert

Kilian Kämpfen (54) ist seit März 2019 Chief Technology & Data Officer (CTDO) sowie Head International Technology & Data Unit der Ringier AG. Zuvor amtete er seit 2013 als Chief Business Development Officer (CBDO) der Ringier Digital AG sowie als Leiter der International Marketplaces Unit. Seit 2006 war Kämpfen in verschiedenen Leitungspositionen für die Scout24 Schweiz Gruppe tätig. Ab dem 1. Mai 2021 nimmt er Einsitz in das Group Executive Board der Ringier AG, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Ringier-CEO Marc Walder lässt sich wie folgt zitieren: «Als international tätiges, diversifiziertes und weitgehend digitalisiertes Medienunternehmen ist Ringier heute auf kompetitive Technologie angewiesen. Mit der Nomination von Kilian Kämpfen in das Group Executive Board tragen wir der Bedeutung von Technologie und Daten Rechnung.»

Ringier betreibt heute drei verschiedene Technologie-Hubs für digitale Medien und digitale Marktplätze in Polen, Südafrika und der Schweiz.

Manuel Liatowitsch (49) stiess im Oktober 2020 als Group General Counsel und Chief Legal Officer zur Ringier Gruppe. Ab 1. Mai wird Liatowitsch Mitglied der Konzernleitung und übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen die Führung des Corporate Center, das die Konzernbereiche Legal, Compliance, HR, Corporate Communications und Data Protection sowie die Bereiche Risk Management und Crisis Management umfasst.

Ringier-CEO Walder: «Manuel Liatowitsch ist ein international renommierter Prozessanwalt. Über seine bisherige Aufgabe als Group General Counsel und Chief Legal Officer hinaus wird er ab sofort auch die Weiterentwicklung des Corporate Centers verantworten. Bei rund 120 Tochterunternehmen ist die Qualität dieser Gruppen-Bereiche zentral.»

Das Group Executive Board der Ringier AG setzt sich künftig zusammen aus: Marc Walder (CEO), Annabella Bassler (CFO), Ladina Heimgartner (Head Global Media und CEO Blick-Gruppe), Alexander Theobald (COO Ringier Schweiz und CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG), Axel Konjack (Head Global Marketplaces), Kilian Kämpfen (Chief Tech and Data Officer) sowie Manuel Liatowitsch (Group General Counsel und Head Corporate Center). (pd/lol)