Winterthurer Zeitung: Guido Helbling übernimmt Geschäftsführung

Guido Helbling übernimmt per 1. August die Geschäftsführung der Winterthurer Zeitung, wie auch der Unterland Zeitung mit den Amtsblättern Furttaler und Rümlanger, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit beinahe 30 Jahren ist Helbling in der Verlagsbranche tätig, viele Jahre davon in Führungspositionen. Bevor er dem Ruf der IEB-Medien gefolgt ist, wo er als Verlagsleiter wirkte, war er erfolgreicher Verkaufsleiter des Tagblatts der Stadt Zürich, das ebenfalls dem Verlag der Swiss Regiomedia AG angehört. Künftig wird er ein 12-köpfiges Team am Standort Winterthur sowie acht Redaktorinnen und Verkaufsmitarbeiter in Bülach führen.

Die Redaktionsleitung in Winterthur übernimmt neu Dagmar Appelt, die in ihrer bisherigen Karriere verschiedene Funktionen in Tageszeitungen innehatte. Unter anderem war sie mehrere Jahre Chefredaktorin des Bülacher Tagblatts.

Die letzten 13 Jahre war sie Mitglied der Regionalredaktion im Landboten in Winterthur. Mit ihr konnte eine versierte Redaktorin gewonnen werden, die sich im Gebiet der Stadt und Region Winterthur bestens auskennt.

Als Leiterin der Redaktion in Bülach, mit der Unterland Zeitung, dem Furttaler und Rümlanger, konnte Judith Sacchi gewonnen werden. Sie wirkt seit 2014 als Redaktionsleiterin der Wochenzeitung Ruinaulta in Graubünden.

Judith Sacchi liebt ihr Handwerk und ist seit Jahrzehnten durch und durch kompetente Wochenzeitungsmacherin. Mit der Übernahme dieser drei Titel kehrt Judith Sacchi wieder in ihre alte Heimat zurück, ins Zürcher Unterland. (pd/lom)