SRF: Guy Parmelin zu Gast beim «Donnschtig-Jass»

Das Publikum erwartet beim «Donnschtig-Jass» beste Unterhaltung; ein bunter Mix aus Wettbewerb, Spiel, Pop- und Schlagermusik. In jeder Sendung sind zudem prominente Persönlichkeiten mit dabei, die sich in spannenden und originellen Herausforderungen mit Stefan Büsser messen. Zu Gast in der fünften Sendung vom 29. Juli, um 20.05 auf SRF 1, sind Bundespräsident Guy Parmelin, Melanie Oesch und Jesse, wie SRF mitteilt.

Im Zentrum stehen dieses Jahr wieder zwölf Familien aus der Deutschschweiz, die am Jasstisch mit Schiedsrichterin Sonia Kälin um den Tagessieg und in der Finalsendung vom Donnerstag, 12. August 2021, um den Titel «Beste Jassfamilie der Schweiz» spielen. In dieser Sendung mit dabei sind die Familie Holdener aus Sattel im Kanton Schwyz und Familie Stauffer aus dem solothurnischen Halten. Neben dem Duell am Jasstisch, sind die Familien in weiteren Action- und Geschicklichkeitsspielen gefordert.

Zudem wird in jeder Sendung per Zufallsprinzip eine Ortschaft in der Deutschschweiz bestimmt, die Moderator Rainer Maria Salzgeber in der Folgewoche besucht, wie es weiter heisst. Mit seinem E-Roller macht er sich auf die Suche nach interessanten Menschen und spannenden Geschichten. (pd/lom)