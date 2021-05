20 Minuten

Neue Unterhaltungsformate lanciert

20 Minuten lanciert zwei neue Unterhaltungsformate, «News Juice» sowie den «Best Crushing Newcomer Award».

Um sich stärker am Medienkonsum der jungen Zielgruppe und der veränderten Situation in der Veranstaltungsbranche anzupassen, lanciert 20 Minuten zwei neue Unterhaltungsformate, das Video-Unterhaltungsformat «News Juice» sowie den «Best Crushing Newcomer Award» in Zusammenarbeit mit den Swiss Music Awards.