SRF: Helena Schmid kehrt zur Blick-Gruppe zurück

Helena Schmid wird per 1. Februar 2024 das News-Ressort der Blick-Gruppe verstärken. Für die Zürcherin, die zurzeit noch für die SRF-Rundschau arbeitet, ist es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte, heisst es in der Mitteilung. 2017 startete sie ihre journalistische Karriere als Praktikantin bei der Blick-Gruppe und besuchte von 2019 bis 2021 die Ringier Journalistenschule. Im Team der SRF-Rundschau berichtete die 25-Jährige danach in ihren Reportagen mehrfach über den Ukraine-Krieg, das Corona-Skeptiker-Milieu und das Zürcher Mädchenhaus.

Flavio Razzino, Co-Ressortleiter News Blick-Gruppe: «Mit Helena kehrt eine sehr ambitionierte und engagierte Journalistin zurück, die mit ihren Recherchen, Reportagen und neuen Erzählformen das inhaltliche Angebot der Blick-Gruppe weiter stärken wird.»

Auch Helena Schmid freut sich auf ihre Rückkehr in den Blick-Newsroom: «Hier habe ich meine ersten Schritte als Journalistin gemacht und viel Unterstützung und Förderung erhalten. Umso glücklicher bin ich, dass ich als Reporterin bald wieder für die Blick-Gruppe tätig sein werde.» (pd/wid)