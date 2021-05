Zusammenschluss: Helvetiq übernimmt Bergli Books

Per 1. Juli schliesst sich der Buch- und Spieleverlag Helvetiq mit Bergli Books zu einer dreisprachigen Verlagsgruppe zusammen. Bergli werde englische, Helvetiq deutsche und französische Publikationen herausgeben, heisst es in der Medienmitteilung vom Mittwoch.

Helvetiq und Bergli Books haben in den letzten Jahren bereits mehrere gemeinsame Projekte durchgeführt und sehen den Zusammenschluss als einen natürlichen Schritt, um sich an die veränderte Verlagslandschaft anzupassen. «Wir freuen uns sehr, Bergli im multikulturellen, wachsenden Helvetiq-Team willkommen zu heissen», wird Hadi Barkat, CEO von Helvetiq, in der Mitteilung zitiert.

Bergli Books hat eine 30-jährige Geschichte als Verlag für englische Bücher und gehörte bisher der Schwabe Verlagsgruppe AG an. Deren Geschäftsleiter Peter Riva freut sich über die neuen Synergien, «welche die Basis für eine erfolgreiche Zukunft bilden».

Die kombinierte Verlagsgruppe Helvetiq/Bergli wird einer der wenigen Schweizer Verlage sein, die regelmässig gleichzeitig in drei Sprachen publizieren. (sda/lom)