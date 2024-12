Aventinus-Stiftung: Henry Peter wird Präsident

Publiziert am 10.12.2024

François Longchamp gibt den Vorsitz der Aventinus-Stiftung ab, teilt diese am Dienstag mit. Der Präsident und Gründer der Stiftung wird nach fünfjährigem Engagement am 31. Dezember 2024 aus dem Amt scheiden. Als ehemaliger Präsident des Staatsrats des Kantons Genf setzte François Longchamp seine strategische Vision und Führungsstärke ein, die Aktivitäten der Stiftung zu strukturieren und zu konsolidieren. Gleichzeitig unterstützte er Initiativen, die für den Pluralismus der Medien und die journalistische Exzellenz von entscheidender Bedeutung sind.

Chef von Gilles Marchand

Ab dem 1. Januar 2025 wird Henry Peter den Vorsitz des Stiftungsrats übernehmen. Henry Peter, geboren 1957, ist Rechtsanwalt und ordentlicher Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf. Ergründete und leitete über 10 Jahre lang ein gemeinsames Programm für Wirtschaftsrecht der Universitäten Genf und Lausanne und leitete die Abteilung für Wirtschaftsrecht an der Universität Genf. 2017 gründete er das Zentrum für Philanthropie der Universität Genf (GCP) und leitet es seitdem. Innerhalb dieses Zentrums wird nächstes Jahr der ehemalige SRG-Generaldirektor Gilles Marchand die «Initiative Medien und Philantropie» leiten. Henry Peter wird sein Amt als Professor an der Universität Genf Ende 2024 niederlegen.

Henry Peter ist Spezialist für Governance und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und Sportverbänden. Er ist ausserdem als Schiedsrichter für Handels- und Sportrecht tätig sowie als Mitglied mehrerer Verwaltungsräte, Ausschüsse und Institutionen. Weiter ist er Vorsitzender des Stiftungsrats des Kunstmuseums der italienischen Schweiz (MASI) in Lugano und Mitglied des Universitätsrats der Universität der italienischen Schweiz sowie der Sanktionskommission der Schweizer Börse.

Henry Peter war ausserdem Vizepräsident der Disziplinarkammer für Schweizer Sport des Schweizerischen Olympischen Verbands, Mitglied des Ethikkomitees der FIA und Mitglied des Schiedsgerichts bei vier Ausgaben des America's Cup.

Besitzerin von Le Temps

«In dieser neuen Funktion kann ich meine Erfahrungen einbringen, die ich im Rahmen meiner akademischen Tätigkeiten in Forschung und Lehre sowie im Dienst der Stadtgesammelt habe», wird Peter in der Mitteilung zitiert. «Dazu zähle ich ein Thema, dem sich das GCP gewidmet hat: Die Tatsache nämlich, dass Philanthropie eine wesentliche Rolle für die Demokratie spielen kann, in dem sie unter anderem unabhängige und qualitativ hochwertiger Medien fördert. Die Aventinus-Stiftung war in dieser Hinsicht ein Vorreiter, und ich bin von der Bedeutung ihrer Mission absolut überzeugt.»

Die im Oktober 2019 in Genf gegründete Aventinus-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, den Erhalt und die Förderung von Qualitätsmedien und journalistischen Projekten zu unterstützen. Sie hatte 2020 die Tageszeitung Le Temps von Ringier Axel Springer Schweiz gekauft.