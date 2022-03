Radio SRF: «HeuteMorgen» wird neu im Dialog präsentiert

«HeuteMorgen» tönt seit 14. März 2022 anders: Moderation und Nachrichten-Redaktorin oder -Redaktor präsentieren die Morgeninformationssendung im Dialog. Die Sendung wird laut einer SRF-Mitteilung «noch konsequenter nach publizistischen Argumenten gestaltet». Relevantes und Wichtiges kommen zuerst, unabhängig von der Form; sowohl eine Nachrichtenmeldung wie auch ein Newsbeitrag mit einer ersten Vertiefung sind als Einstieg in die Sendung möglich.

Künftig werden in «HeuteMorgen» die ein bis zwei wichtigsten Themen vertieft, sei es mit einem Interview mit einer Akteurin, einem Gespräch mit einem Experten oder einem Gespräch zwischen Moderatorin und Nachrichten-Redaktor sowie mit Reaktionen von Betroffenen. Da sich die Sendung nach dem publizistischen Angebot richtet, wird auch ihre Länge variabel. Geplant wird «HeuteMorgen» in engem Austausch mit News Digital und Radio SRF 1, wie es weiter heisst.

Qualität und Glaubwürdigkeit als Erfolgsfaktor

«HeuteMorgen» ist die Morgeninformation von Radio SRF und liefert die wichtigsten News aus der Schweiz und aus aller Welt. Die Sendung berichtet über relevante Ereignisse aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, ordnet ein und zeigt Hintergründe auf. «Ein zentraler Erfolgsfaktor von Radio SRF 1 sind Qualität und Glaubwürdigkeit unserer Informationssendungen. Hunderttausende nutzen deshalb täglich die Möglichkeit, mit der Morgensendung aktuell und umfassend informiert in den Tag einzusteigen», lässt sich Heidi Ungerer, Leiterin Radio SRF 1, in der Mitteilung zitieren.

Wer die Sendung hört, soll wissen, was in der Nacht passiert ist, und was sich am Tag abzeichnen wird. «In einer Welt, in der News zu jeder Zeit abrufbar sind, bietet die Informationssendung ‹HeuteMorgen› erste Vertiefungen zum Geschehen der Nacht. Expertinnen ordnen ein, wir konfrontieren Akteure, sammeln Reaktionen und gewichten diese», wird Helen Hürlimann, Redaktionsleiterin von Radio SRF 4 News, zitiert. Und Karin Britsch, Redaktionsleiterin «Nachrichten», ergänzt: «Die Nachrichten werden noch stärker verschränkt innerhalb der Sendung ‹HeuteMorgen›. Das ermöglicht uns, noch besser auf die jeweilige News-Situation zu reagieren.»

«HeuteMorgen» ist zu hören von Montag bis Freitag ab 06.00 Uhr auf Radio SRF 1 (zur vollen Stunde viermal bis 09.00 Uhr), Radio SRF 2 Kultur (zur halben Stunde dreimal bis 08.30 Uhr), Radio SRF 4 News (zur vollen und halben Stunde siebenmal bis 09.00 Uhr), SRF Musikwelle (zur vollen Stunde dreimal bis 08.00 Uhr) und jederzeit als Podcast unter srf.ch/audio. (pd/tim)