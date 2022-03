CH Media: Hobby-Handwerker messen sich im Umbau

In der mehrwöchigen «Umbau Challenge» müssen die Teams drei heruntergekommene Wohnungen in einem «knallharten Wettkampf» gegen die Zeit wieder auf Vordermann bringen. Abreissen, renovieren, dekorieren – die Teams stossen dabei an ihre psychischen und körperlichen Grenzen. Für besonders heikle Arbeiten dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten Profis zur Hilfe rufen. Einziger Knackpunkt: Das Budget von 80'000 Franken muss eingehalten werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beurteilt wird ihre Arbeit von einer Expertenrunde. Darunter die 30-jährige Katrin Bachmann, Expertin für Bauleitung, die als Bauleiterin die Arbeiten auf der Baustelle koordiniert und überwacht; der 57-jährige Michele Rondelli, Experte für Interior Design, der seit über 20 Jahren als Interior Designer und Innenarchitekt tätig ist und seine Expertise mit Leidenschaft an der ZHdK weitergibt und der Experte für Projektentwicklung, Kurt Keller. Der 32-jährige Immobilienunternehmer ist spezialisiert auf Immobilienanlagen und -entwicklung und weiss gemäss Mitteilung, wie man eine Bestandsimmobilie erfolgreich modernisiert und gewinnbringend verkauft.

Nach der Sanierung werden die Wohnungen zum Verkauf ausgeschrieben, wie es weiter heisst. Das Team, das am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, kriegt die Chance, den kompletten Verkaufsgewinn der Wohnung mit nach Hause zu nehmen. Moderiert wird «Unser Haus» von der Bündner TV-Moderatorin Annina Campell, die heute mit ihrer Familie in Zürich lebt und seit 2011 für diverse Formate vor der Kamera steht.

Die Handwerker-Teams

Das erste Team besteht aus dem 35-jährigen Alain und dem 32-jährigen Lirim. Die beiden Freunde leben in Zürich und kennen sich seit ihrer Kindheit. Vor gut zwei Jahren hat Alain sein Hobby zum Beruf gemacht und ist nun selbständiger Trader. Lirim arbeitet als Buchhalter und Projektleiter, ist verheiratet und hat Zwillinge. Während Lirim hin und wieder seinem Vater auf dem Bau geholfen hat, besitzt Alain noch keine grosse Umbauerfahrung. Er hat allerdings bereits oft bei Umzügen mitangepackt und schon die ein oder andere Wand gestrichen.

Die 32-jährige Romy und der 27-jährige Marco haben sich im Ausgang beim Salsa-Tanzen kennen und lieben gelernt, wie es weiter heisst. Seit 1,5 Jahren sind die Account Managerin aus Dresden und der gebürtige Bündner ein Paar. Jetzt leben beide – noch separat – in Zürich. Vor ein paar Jahren hat Romy ein Praktikum in einem Innenarchitekturbüro absolviert. Marco arbeitete früher als Elektroinstallateur, jetzt als Servicetechniker, und konnte dadurch schon viele Erfahrungen auf dem Bau sammeln.

Das letzte Team setzt sich gemäss Mitteilung aus der 45-jährigen Olenka und dem 36-jährigen Andreas zusammen. Kennengelernt haben sich die Freunde aus dem Kanton Schwyz in der Schauspielschule. Olenka ist verheiratet und lebt ihre Kreativität gerne beim Basteln mit ihren beiden Kindern aus. Sie arbeitet als sogenannte «systemische wertorientierte Coachin» und hat bis jetzt noch keine Umbauerfahrungen. Andreas hingegen ist Zimmermann und arbeitet schon jahrelang auf Baustellen. Auch in seiner Freizeit beschäftigt er sich am liebsten mit Holz – seine grosse Leidenschaft ist das Figuren-Schnitzen mit der Motorsäge.

Die neue Schweizer «Umbau Challenge» wird produziert von Mediafisch und die Mobiliar ist als Hauptpartnerin mit an Bord, wie es weiter heisst. (pd/tim)

«Unser Haus» startet ab Dienstag, 15. März, um 21.30 Uhr auf 3+ und läuft parallel in 16 15-Minuten-Episoden auf mobiliar.ch/unserhaus. Zudem wird auf der Webseite exklusiv ein Einblick in die nächste Folge gewährt.