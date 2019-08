CH Media: Javier Vázquez wechselt zu Education First

von Loris Gregorio

Javier Vázquez hat sich entschieden, CH Media zu verlassen und bei Education First (EF) seine neue Stelle als Senior Product Owner anzutreten. Dort werde er in einem cross-funktionalen Team in Zürich die globalen Online-Präsenzen von EF weiterentwickeln. «Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Nutzer, weshalb wir uns in naher Zukunft primär mit Themen wie Personalisierung, Regionalisierung und E-Commerce beschäftigen werden», sagt Vázquez auf Anfrage von persoenlich.com.

Insgesamt war Vázquez fünfeinhalb Jahre bei CH Media, zuletzt als Head of Product Management Digital News. Dabei verantwortete er alle Newsplattformen sowie deren Relaunches. Vor seiner Zeit bei CH Media war Vázquez vier Jahre für die Schweizer Zeitschriften von Ringier tätig. Dabei verantwortete er die digitalen Plattformen wie «Schweizer Illustrierte» oder «Style». In der Zeit seines Informatikstudiums arbeitete er als Softwareentwickler.

«Die Konsequenz mit der EF die eigene Vision ‹opening the world through education› vorantreibt und insbesondere die Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte, haben mich bewogen, die Stelle anzunehmen», so Vázquez. Dabei spielen auch die Fragestellungen eine Rolle, wieviel Zentralisierung für den Betrieb einer globalen Webpräsenz nötig seien und wo es unabdingbar sei, dass man auf die lokalen Bedürfnisse eingeht.