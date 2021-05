SRG Freiburg: Jean-Claude Goldschmid wird Präsident

Bei der SRG Freiburg haben die Shutdowns das vergangene Vereinsjahr durcheinandergewirbelt. Sämtliche «physischen» Anlässe fielen aus, und für die Generalversammlung vom Freitag gingen 126 Wahlzettel brieflich ein. Die Mitglieder wählten Jean-Claude Goldschmid aus Liebistorf zum Präsidenten für die neue Legislatur, die bis 2025 dauert. Goldschmid beerbt Bernhard Altermatt, der aus dem Vorstand ausgetreten war, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als neue Vorstandsmitglieder wurden Fahrettin Calislar aus Murten und Claudia Gfeller-Vonlanthen aus St. Antoni gewählt. Im Amt bestätigt wurden Marc Kipfer (Murten), Bernadette Lehmann (Wünnewil), Pia Meuwly Crippa (Flamatt), Chantal Müller (Sugiez) und Erwin Schweizer (Wünnewil). Schweizer wurde zudem als Vizepräsident für den Vorstand der SRG Bern Freiburg Wallis gewählt. Aus beruflichen Gründen stellten sich Stephanie Auderset (Freiburg) und Bojan Seewer (Plasselb) für die neue Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung.

Die SRG Freiburg bildet eine Brücke zwischen Programmschaffenden des Service public und dem gebührenzahlenden Publikum. Sie fördert eine ausgewogene und qualitativ hochstehende Berichterstattung über das Geschehen in Deutschfreiburg. Ausserdem bietet sie eine Plattform für Programmdiskussionen und Fragen rund um das Schweizer Radio und Fernsehen. Zurzeit gehören ihr über 200 Personen und Organisationen an, darunter ein Grossteil der Gemeinden aus den Bezirken Sense und See. (pd/cbe)