Medien-Galadinner: Joe Biden greift Tradition wieder auf

US-Präsident Joe Biden will in diesem Jahr das Galadinner der im Weissen Haus akkreditierten Journalisten besuchen und so eine lange Tradition in Washington wieder aufnehmen. Die Vereinigung der in der US-Regierungszentrale akkreditierten Korrespondenten («White House Correspondents' Association») kündigte am Mittwoch auf Twitter an, Biden werde gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill bei der Veranstaltung am 30. April erwartet.

The @WHCA is pleased to host President Biden and Dr. Jill Biden as we honor the First Amendment at our dinner on April 30. — WHCA (@whca) April 20, 2022



Bidens Amtsvorgänger Donald Trump, der Medien stets als «Feinde des Volkes» verunglimpfte, war nach seinem Amtsantritt 2017 dem traditionsreichen Dinner als erster US-Präsident seit 36 Jahren ferngeblieben (persoenlich.com berichtete). Auch in den Folgejahren 2018 und 2019 nahm Trump nicht teil. Üblicherweise halten Präsidenten bei der Abendveranstaltung eine launige Rede und werden von einem Komiker auf den Arm genommen. In diesem Jahr wird bei dem Dinner der Comedian Trevor Noah erwartet.

Die Journalisten-Vereinigung veranstaltet das Galadinner seit 100 Jahren, in der Regel jedes Jahr. Traditionell nehmen der Präsident und die First Lady sowie andere hochrangige Regierungsmitglieder teil. 2020 und 2021 war die Veranstaltung wegen der Coronapandemie ausgefallen.

Zuletzt hatten sich nach einem anderen traditionsreichen Medien-Dinner Anfang April Corona-Fälle unter der Polit-Prominenz in der US-Hauptstadt ausgebreitet. Nach der hochrangig besetzten Veranstaltung des Gridiron-Clubs, einer anderen prestigereichen Journalisten-Vereinigung, waren mehrere Kabinettsmitglieder, Kongressabgeordnete und Regierungsmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Biden hatte nicht teilgenommen. (sda/dpa/cbe)