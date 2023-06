CH Media: Joëlle Weil blickt hinter die Schlagzeile

Die Redaktion von CH Media erweitert ihre Podcast-Familie um das Format «Hinter der Schlagzeile». Moderatorin Joëlle Weil spricht mit Redaktorinnen und Redaktoren von CH Media über aktuelle Themen und eigene Recherchen, liefert Hintergründe, Einordnungen und Einblicke in die journalistische Arbeit. Der Podcast ist auf den Websites, Apps und gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, wie es in einer Mitteilung heisst.

Joëlle Weil ist seit Anfang Juni als Podcast-Redaktorin in der Zentralredaktion von CH Media tätig. Vor ihrer Anstellung bei CH Media absolvierte sie eine Diplomausbildung am MAZ und arbeitete für Blick am Abend und die Schweizer Illustrierte. Mit Erfahrung im Radio (Radio 105) und als freie Journalistin für Schweizer Medienhäuser lebte sie die letzten zehn Jahre mit ihrer Familie in Tel Aviv. Die 34-Jährige freut sich auf ihre neue Aufgabe und ist begeistert, Teil der grossen Podcast-Welt zu sein, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie schätze die Zusammenarbeit mit CH Media, einem Medienhaus, mit dem sie seit Jahren respektvoll verbunden sei.

«Hinter der Schlagzeile» ist der dritte Podcast der CH-Media-Redaktion. Die dritte Staffel von «Wahrheit, Wein und Eisenring» wurde abgeschlossen, und eine neue Staffel ist geplant. Zudem diskutiert die Sportredaktion im Podcast «Tribünengeflüster» das Sport-Thema der Woche. (pd/cbe)