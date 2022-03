Todesfall: Journalist Haig Simonian ist verstorben

Haig Simoian verstarb am 3. Februar im Alter von 67 Jahren, wie seine Familie in einer Todesanzeige in der Neuen Zürcher Zeitung bekanntgab. Während über zwölf Jahren war Alexander Haig Simonian als Korrespondent der Financial Times für die Schweiz, Österreich und Deutschland tätig.

Darüber hinaus war er Co-Präsident des British-Swiss Chamber of Commerce (BSCC) mit Sitz in Zürich. Die britische Handelskammer würdigte Simonian in einer separaten Todesanzeige als eine Person, die mit Witz und Verstand frischen Wind ins BSCC gebracht habe. (sda/tim)