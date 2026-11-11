Lokal-Nachrichten: Jubiläum und Aufbruch beim «Muri-Bund»

In Bern baut Tamedia ab. Wenige Kilometer weiter geht eine Lokalzeitung den umgekehrten Weg. «Wenn andere abbauen, versuchen wir Gas zu geben», sagt Peter Pflugshaupt im Gespräch mit persoenlich.com. Er ist Chefredaktor und seit diesem Jahr Miteigentümer der Lokal-Nachrichten Muri-Gümligen und Allmendingen, kurz: LoNa. Die Zeitung wird auch «Muri-Bund» genannt, in Anlehnung an die Tamedia-Zeitung. Seit Bund und Berner Zeitung weniger aus der Region berichteten, fülle die LoNa diese Lücke zumindest teilweise, steht in der Festschrift zum Jubiläum; die Wochenzeitung feiert 2026 ihren 100. Geburtstag.

Pflugshaupt kennt Berner Zeitung und Bund aus besseren Tagen. Als langjähriger Sportreporter arbeitete er für beide, aber auch für Blick, SonntagsBlick, Berner Bär und nau.ch. Seit 2017 schreibt er für die Lokal-Nachrichten.

Die Chefredaktion hatte Pflugshaupt bereits 2021 übernommen. Nun hat er die Anteile des langjährigen Verlegers Fritz Mäder gekauft, wie er bestätigt. Über die Höhe seiner Beteiligung macht er keine Angaben. Mäder war 40 Jahre lang zusammen mit der Stämpfli Gruppe Herausgeber der Zeitung.

Stämpfli-Brüder engagieren sich seit 40 Jahren für die LoNa

Im Verwaltungsrat sitzt Pflugshaupt mit zwei bekannten Berner Unternehmern. Seit rund 40 Jahren engagieren sich Peter und Rudolf Stämpfli für die LoNa. Die Brüder führen seit 1988 in sechster Generation das Kommunikations- und Verlagsunternehmen Stämpfli.

Mit der Zeitung verbindet die beiden Unternehmer der Wohnort: Peter Stämpfli lebt in Muri, Rudolf Stämpfli in Gümligen. Beteiligt sind sie an der LoNa über die Stämpfli Gruppe, die ihnen zu 100 Prozent gehört, sagt Pflugshaupt. Stämpfli druckt die Zeitung seit 1985. Neu besorgt das Unternehmen auch den Inserateverkauf und hat das Layout überarbeitet. Ums grosse Geld geht es dabei nicht. «Die Lokal-Nachrichten sind keine Cashcow. Wenn wir mit einem leichten Plus rauskommen, stimmt das für uns», sagte Peter Stämpfli am Jubiläumsabend.

Sichtbar wird das Jubiläum schon im Zeitungskopf. Das Logo mit den Jahreszahlen 1926–2026 hat der Muriger Grafiker Oskar Weiss («Ds Hippigschpängschtli») entworfen. Von ihm stammt auch eine Zeichnung, auf der Jung und Alt auf einer Parkbank die Köpfe über der LoNa zusammenstecken. Die Zeitung verkaufte das Bild für 3000 Franken. Das Geld fliesst als Honorar an Nachwuchsjournalisten.

Rechtzeitig zum runden Geburtstag erscheint die LoNa seit der Ausgabe vom 8. Oktober in neuem Layout. Es solle für mehr Ordnung und eine klarere Struktur sorgen, schreibt der Verlag in eigener Sache. Inserate erscheinen als Seitenteile statt nach Spalten, was die Preise transparenter machen soll. «Die Lokal-Nachrichten sind jetzt moderner gestaltet und sehen noch mehr aus wie eine richtige, erwachsene Zeitung», sagt Pflugshaupt.

Erwachsen ist die LoNa längst, und inhaltlich bleibt sie sich treu. Das zeigt ein Blick in die aktuelle Ausgabe. Es ist ein Blatt nah am Gemeindeleben. Was in Muri-Gümligen gerüchteweise die Runde macht, steht in der LoNa schwarz auf weiss. Diesmal bestätigt die Pächterin des über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Gasthofs «Sternen» in Muri, dass sie Anfang 2028 aufhört. Den Text hat Pflugshaupt selbst geschrieben. Weiter berichtet die Gemeinde über Verkehrsmassnahmen, die zum Teil durch Beschwerden blockiert sind. Ein Besuch auf einem Hof in Allmendingen zeigt, was der Hitzesommer 2026 für die Landwirtschaft bedeutet, und eine Seite gehört den Bildern vom Jubiläumsfest. Dazu kommen viele Beiträge aus Vereinen, Schulen und Kirche.

«Für das, wo hie chasch ha – muesch nid auswärts ga!»

Zwischen den Artikeln stehen zahlreiche Inserate, meist kleine Formate von Firmen aus der Region, von der Metzgerei bis zum Bestattungsunternehmen. «Zu einem fairen Preis gibt es bei uns Publizität mit einem kleinen Streuverlust – für lokale Anbieter ideal. Wir erhalten entsprechend viele positive Rückmeldungen aus dem Gewerbe», sagt Neo-Verleger Pflugshaupt. Auf die Inserenten aus dem Ort zählt das Blatt seit Jahrzehnten. Schon in den 1950er-Jahren warben die Geschäfte in Muri und Gümligen in der LoNa gemeinsam unter dem Motto «Für das, wo hie chasch ha – muesch nid auswärts ga!»

Wie weit die Geschichte der Zeitung genau zurückreicht, weiss allerdings niemand. Die LoNa stützt sich auf die eigene Zählung der Jahrgänge. Erste Ausgaben eines Muriger Anzeigers sollen 1926 erschienen sein. Die Schweizerische Nationalbibliothek verzeichnet den ersten Jahrgang erst für 1929.

Gefeiert wurde trotzdem in diesem Jahr. Am Festakt vom 5. November sagte Gemeindepräsident Jan Köbeli, er möchte sich Muri-Gümligen ohne Lokal-Nachrichten gar nicht vorstellen. Die LoNa sei ein wichtiger Kanal, um die Bürgerinnen und Bürger erreichen zu können. Der Anlass war zugleich der Abschied von Fritz Mäder, dem langjährigen Verleger. In seiner Abschiedskolumne hatte er Anfang Oktober geschrieben: «Neue Köpfe werden mit frischen Ideen ans Werk gehen und der ‹alten Tante› neuen Wind einhauchen. Und das ist gut so!»