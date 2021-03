Gruner + Jahr: Julia Jäkel verlässt den Hamburger Verlag

Der 46-jährige Journalist Stephan Schäfer wird neuer CEO von Gruner + Jahr. Er folgt zum 1. April auf Julia Jäkel, die den Hamburger Verlag (Stern, Brigitte, Geo) in ihrem zehnten Jahr an der Spitze «freundschaftlich und auf eigenen Wunsch» verlässt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mein Schritt, G+J zu verlassen, ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung», wird Julia Jäkel zitiert. «Das vergangene Jahr hat auch bei mir Gedanken darüber ausgelöst, was das Leben noch mit einem anstellen kann. Diesen Gedanken möchte ich nun mehr Raum geben.»

Jäkel war 2012 in den Vorstand von Gruner + Jahr berufen worden, seit 2013 stand sie dem Unternehmen als CEO vor (persoenlich.com berichtete). 2019 übernahm sie zusätzlich den Vorsitz des Boards der Bertelsmann Content Alliance, in der die Inhaltegeschäfte des Medienkonzerns in Deutschland koordiniert werden.



Neben Schäfer wird Oliver Radtke als COO die Geschäftsführung von Gruner + Jahr komplettieren. Beide gehören seit 2013 der Geschäftsführung an. Schäfer bleibt zudem Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland. (pd/cbe)