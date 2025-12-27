Weltwoche: Jurist warnt Köppel vor EU-Sanktionen

Publiziert am 27.12.2025

Der deutsche Jurist Viktor Winkler hat in einem Tamedia-Interview vor einer möglichen EU-Sanktionierung des Schweizer Journalisten Roger Köppel wegen dessen Russland-Nähe gewarnt. Winkler halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Köppel auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt werden könnte.

Unter Sanktionsjuristen werde diese Option laut Winkler bereits seit Längerem diskutiert. «Herr Köppel wäre gut beraten, sich sofort proaktiv an die EU zu wenden und in einem präventiven Verfahren abklären zu lassen, inwiefern die Voraussetzungen für eine Sanktionierung gegeben sind», sagte Winkler zu Tamedia.

Die EU hat Mitte Dezember bereits den Schweizer Jacques Baud auf ihre Sanktionsliste gesetzt (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)