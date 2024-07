Time Magazine: Kamala Harris folgt auf Joe Biden

Das renommierte US-Nachrichtenmagazin Time hat mit einem bemerkenswerten Titelblatt auf den Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 reagiert. Das neue Design zeigt Vizepräsidentin Kamala Harris, die entschlossen in den Bildvordergrund schreitet, während Biden an den Rand gedrängt wird.

Dieses Titelbild ist eine direkte Anspielung auf ein Magazin-Cover, das vor drei Wochen erschien und Bidens schwache Leistung in der Debatte gegen Donald Trump thematisierte.

Read our new cover story on Joe Biden's decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H



The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR