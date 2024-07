Publiziert am 26.07.2024

Das Bundesgericht hat entschieden, dass die Zuger Regierung Zentralplus Einsicht in ihre Sitzungsprotokolle aus dem Jahr 2022 gewähren muss. Dies berichtete das Zentralschweizer Medium am Freitag in eigener Sache.

Die Redaktion hatte diese Dokumente per Öffentlichkeitsgesetz angefordert, was zunächst bewilligt, dann aber abgelehnt wurde. Die Behörden befürchteten eine «fishing expedition», also eine breite Informationssammlung. Das Zuger Verwaltungsgericht entschied zugunsten von Zentralplus, woraufhin die Regierung den Fall ans Bundesgericht weiterzog. Dieses bestätigte nun das Urteil der Vorinstanz.

Christian Hug, CEO von Zentralplus, begrüsst den Entscheid. «Es bestätigt uns in unserer Arbeit, die Öffentlichkeit transparent zu informieren und dass die Argumente der Zuger Regierung nicht stichhaltig waren», wird Hug im Artikel zitiert. (cbe)