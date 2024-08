Bonny-Freiheitspreis: Katharina Fontana erhält die Auszeichnung

Publiziert am 14.08.2024

Der Freiheitspreis der Bonny Stiftung geht 2024 an die NZZ-Journalistin Katharina Fontana, wie die Stiftung am Donnerstag bekanntgab. Der Preis wird seit 2013 vergeben und ist mit 100'000 Franken dotiert.



Der Vizepräsident der Stiftung, Beat Brechbühl, bezeichnete die Preisträgerin in seiner Laudatio als «mutig-kantige und sachlich-nüchterne Freiheitsidealistin». Im heutigen Journalismus habe die Lehre des deutschen Philosophen Emmanuel Kant (1724-1804): «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen» einen schweren Stand im «quotengetriebenen Kampf um Aufmerksamkeit". Der kategorische Imperativ von Kant werde ersetzt «durch woken Meinungsjournalismus».



Laut der Laudatio schreibt Fontana «über Vieles und sie tut es stilistisch elegant mit ausgesprochen spitzer Feder». Vor allem aber argumentiere sie «mit kühler Vernunft, wo andere gefühlige Empörung» kultivierten.



Katharina Fontana (Jahrgang 1964) ist nach einem rund vierjährigen Abstecher bei der Weltwoche seit 2021 wieder bei der NZZ als Inlandredaktorin tätig. (sda/wid)