Publiziert am 20.11.2026

Die Hauptabteilung ist beim SWR für das sogenannte Gesamtportfoliomanagement zuständig. Es betrifft die Angebote für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und deren Abstimmung im ARD-Verbund. Wie der Sender am Freitag mitteilte, hängt die Personalie mit einer Neuorganisation zusammen: Die Innovationsabteilung SWR X Lab wird in die Hauptabteilung Portfolio und Innovation eingegliedert. Damit will der SWR laut Mitteilung Ressourcen über die Direktionen hinweg bündeln.

«Kathrin Ruther steht mit ihrer Vita und ihrer Arbeit für das Zusammendenken von Programm, Publikum, digitaler Entwicklung und Innovation», lässt sich Intendant Kai Gniffke in der Mitteilung zitieren. Programmdirektorin Anke Mai verweist auf Ruthers Kenntnis der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland und der Schweiz. Ruther selbst sagt: «Mit der neuen Gesamtportfoliosteuerung wollen wir Impulse für die ARD setzen und in unseren Angeboten Bewährtes stärken, Neues ermöglichen und alle Menschen im Südwesten erreichen.»

Bei Schweizer Radio und Fernsehen verantwortet Ruther als Leiterin Unternehmensentwicklung bisher unternehmensweite Transformationsprogramme (persoenlich.com berichtete). Dazu gehören die strategische Neuausrichtung, die Reorganisation und die Portfoliosteuerung. Zuvor leitete sie bei SRF Kultur die Bereiche Online und Distribution sowie Gesellschaft und Wissen.

Ruther wurde 1983 in Tettnang geboren und wuchs am Bodensee auf. Sie studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Journalistik und Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig und volontierte beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Dort arbeitete sie als Multimedia-Reporterin in Sachsen-Anhalt, baute Innovationsstrukturen für digitale Formate auf und leitete die Hauptabteilung Junge Angebote. In der Gründungsphase von Funk war sie als Projektleiterin tätig. (pd/cbe)