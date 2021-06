Corona-Presseförderung

Kein Geld für die Schweizer Illustrierte

Der Fokus der SI liegt laut Bundesverwaltungsgericht nicht darin, aktuelle Informationen zu vermitteln, sondern zu unterhalten.

Geht leer aus: die Schweizer Illustrierte, hier in einem Bücherregal am Sitz von Ringier Axel Springer Schweiz in Zürich-Altstetten. (Bild: Keystone/Christian Beutler)