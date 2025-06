Kaufleuten – persönlich: «KI treibt die Branche am meisten um»

Matthias, persönlich und Kaufleuten organisieren am 8. Juli im legendären Kaufleuten-Saal in Zürich erstmals eine Fachtagung zum Thema KI und wirtschaftliche Herausforderungen der Branche. Gleichzeitig soll auch das 25-jährige Jubiläum von persoenlich.com gefeiert werden. Ist dies nicht ein Widerspruch?

Überhaupt nicht, im Gegenteil. Die Veranstaltung soll auch nicht eine reine Fachtagung zu den aktuellen Medienherausforderungen sein, sondern mit Partystimmung das erste Halbjahr abschliessen, um fröhlich in den Sommer zu starten. Deswegen freuen wir uns, sehr eng mit dem Kaufleuten zusammenzuarbeiten, dem wohl berühmtesten und legendärsten Club der Schweiz. Musikalische Unterstützung gibt es dabei durch Rigoberto Pedrozo und seinen südamerikanischen Kollegen, die allen Casa-Aurelio-Gästen bestens vertraut sind und die jetzt für einmal den Sprung in den Kaufleuten-Saal machen. Wir wollen damit – wie bereits beim 60-Jahr-Jubiläum des Verlags vor einem Jahr – signalisieren, dass wir immer noch in einer der spannendsten und innovativsten Branchen arbeiten, trotz allen Herausforderungen durch KI, Digitalisierung, Personalabbau oder Werberückgängen. Die Kommunikationswelt dreht sich weiter, persönlich und in diesem Fall persoenlich.com sind dabei seit einem Vierteljahrhundert ein zuverlässiger und konstanter Partner und Wegbegleiter.

Aber herausgefordert wird die Branche trotz Guantanamera und anderen südamerikanischen Klängen …

Zweifelsohne. Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen ist wohl jenes Thema, das die Branche momentan am meisten umtreibt. Nun kann man dies kritisieren, verdrängen oder genial finden, es ist einfach eine Tatsache, dass diese Entwicklungen sowohl die Medien- wie auch die Werbewelt vor grosse Herausforderungen stellen werden, wie noch nie in den vergangenen hundert Jahren. Höchstwahrscheinlich war sogar die Erfindung des Internets in den neunziger Jahren weniger einschneidend als das, was wir momentan mit KI erleben. Ich war dieser Tage bei Google eingeladen und musste feststellen, dass sich auch dieses Unternehmen plötzlich in einem anderen Marktumfeld befindet als noch vor einem Jahr. KI sei Dank. Das ist doch das Paradoxon: Einerseits sehen wir uns als KMUs grossen technischen Veränderungen ausgesetzt, die noch niemand so richtig einschätzen kann, andererseits kämpfen wir im Daily Business um Anzeigen, Aufträge und geeignetes Personal. Die beiden renommierten und bekannten KI- und Social-Media-Experten Tanja Herrmann und Holger Hagenlocher versuchen anhand von konkreten Beispielen aufzuzeigen, was das für uns momentan heisst und welche Konsequenzen diese Entwicklungen langfristig für uns haben werden. Anschliessend werden die beiden «Powerfrauen» von Ringier und Tamedia, Ladina Heimgartner und Jessica Peppel-Schulz, in einem Talk die Konsequenzen auf ihre eigenen Verlagshäuser diskutieren. Mein Geschäftspartner Manfred Klemann gab den Input, dass eine Fachtagung nicht immer trocken und akademisch sein muss. Deswegen der heitere Ausklang.

Gibt es nicht bereits genügend Fachtagungen?

Ich glaube nicht – oder zumindest zeigt das grosse Interesse, dass immer noch ein starkes Bedürfnis danach besteht. Ich glaube, gerade unser Verlag hat aufgrund seiner Geschichte eine perfekte Berechtigung, eine solche Tagung zu organisieren, da wir mit unseren Produkten sehr nah am Markt sind. persoenlich.com feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum …

…das ist eine lange Zeit.

Ja, und in dieser Zeit hat sich – wie wir alle wissen - das Marktumfeld markant verändert. Als persoenlich.com am 2. Mai 2000 startete, buhlten die Pendlerzeitungen 20 Minuten und Metropol, aber auch die TV-Sender Tele24 und TV 3 um ihr Publikum. Soeben hat 20 Minuten bekanntgegeben, dass sie sich nur noch auf Internet fokussieren wollen. Was zeigt, Medien, Agenturen und Marktumfelder ändern sich, ein zuverlässiger Branchendienst hat aber immer seine Berechtigung. Man muss den beiden Gründern Bruno Hug und Oliver Prange doch eine visionäre Weltsicht zugestehen, als sie im Dachgeschoss ihres damaligen Rapperswiler Verlagsgebäudes vor einem Vierteljahrhundert mit unseren Branchendienst starteten. Unser Anzeigenleiter Roman Frank kam kurz danach zum Verlag, Grafikerin Corinne Lüthi und Backoffice-Chefin Rahel Martinez sind auch schon lange dabei.

Noch ein Wort zu persoenlich.com. Dies war in der Vergangenheit auch immer eine Talentschmiede.

Unbedingt. Wir haben uns immer als journalistisches Produkt verstanden, das aber eine grosse Affinität zu den einzelnen Kommunikationssparten hat. Das aktuelle Team unter der Leitung von Christian Beck mit Sandra Porchet, Nick Lüthi und Anouk Wenger beweist dies täglich. Wir sind stolz, dass viele Medienpersönlichkeiten wie Michèle Widmer, Edith Hollenstein, Christian Lüscher, Lucienne Vaudan, Adrian Schräder, Benedict Neff, Almut Berger, Stefan Wyss, David Vonplon, Christine Schnyder, Marion Loher, Tim Frei oder Alain Egli einmal bei uns gearbeitet haben. Das ist keineswegs selbstverständlich. Diese Liste ist auch nicht abschliessend, sollte ich jemanden vergessen haben, stosse ich gerne im Kaufleuten darauf an.

Wie kommt man zur «Kaufleuten – persönlich»-Veranstaltung?

Man kann sich online anmelden. Ein Einzeleitritt kostet 40 Franken, eines mit vorgängigem Kaufleuten-Essen 80 Franken. Eine Investition, die sich lohnt. Gleichzeitig freuen wir uns auch über Gratulationsanzeigen in unserem Juli-Heft, das bei der Tagung druckfrisch aufliegen wird. Als Verlag, der nicht von staatlicher Medienförderung profitiert, freuen wir uns sehr über dieses Zeichen der Anerkennung.