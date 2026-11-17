Publiziert am 17.11.2026

Das Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien (VSM) hat am Dienstag im Westhive Hardturm in Zürich seine Trendtagung für Fach- und Spezialmedien durchgeführt. Im Zentrum stand die Frage, wie sich diese Medien behaupten können, wenn KI die digitale Suche und die Verlagsarbeit verändert. Referierende aus Verlagswesen, Redaktion und Forschung behandelten technologische Möglichkeiten, veränderte Nutzungsgewohnheiten und Stärken menschlicher Medienarbeit, heisst es in einer Mitteilung. Rund 70 Personen haben an der Tagung teilgenommen.

Andreas Von Gunten (Smartkmu) zeigte auf, wie Verlage ihre Angebote über kontoverknüpfte Schnittstellen in KI-Anwendungen einbinden könnten. Abonnentinnen und Abonnenten könnten bezahlte Inhalte so direkt in der KI-Anwendung ihrer Wahl nutzen. Dies eröffne neue Vertriebswege, werfe aber Fragen zur Refinanzierung und zu den Werbeeinnahmen auf. Gestalterisches Urteilsvermögen bleibe dabei wichtig: «Jemand ohne das Auge fürs Schöne wird auch mit KI nichts Schönes kreieren», sagte Von Gunten.

Rebecca Krausse erläuterte am Beispiel der Plattform Mal ehrlich, die Content, Community und Commerce verbindet, welche Rolle Echtheit im Markt spielt. KI könne Inhalte zwar kopieren, nicht aber «die Seele in den Texten», so Krausse.

Nadine Klopfenstein (ZHAW) legte dar, dass Zugang, Regeln, Routinen und biografische Übergänge die Mediennutzung prägen. Fachmedien könnten dabei auf klare Gemeinschaften, exklusives Wissen, den Schweizer Kontext und ein reales Gegenüber setzen. Corina Burri zeigte praktische Ansätze für den Wandel von der Suchmaschinenoptimierung (SEO) zur Generative Engine Optimization (GEO), mit der Fachartikel in KI-Systemen auffindbar bleiben sollen.

Den Abschluss bildete das Panel «KI-Power vs. Menschliches Know-how», moderiert von Medienwissenschaftler und Edito-Verleger Matthias Zehnder. Es diskutierten Andreas Von Gunten, Rebecca Krausse sowie Thomas Brändle, Gründer von Lokal.news und Anbieter von Software für Lokalmedienverlage, über Nutzen und Grenzen von KI-Tools. Je stärker KI den Alltag präge, desto wichtiger würden persönlicher Austausch und Vertrauen. (pd/spo)